Допомога Україні ослабить британські війська, але вона виправдана - поразка Росії робить нас безпечнішими, - командувач армії Британії Сандерс

Командувач британської армії генерал сер Патрік Сандерс вважає, що відправлення танків і артилерійських установок в Україну для посилення її військових зусиль країни зробить британське військо слабшим.

Про це йдеться в поширеній серед військових заяві Сандерса, з якою ознайомилось BBC, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Командувач армії Британії зазначив, що Україна знайде "належне застосування" британській військовій допомозі, крім того, забезпечення поразки Росії у війні в Україні "робить нас безпечнішими".

Водночас він додав, що життєво важливо швидко відновлювати боєздатність армії Британії: "Немає сумнівів, що наш вибір вплине на нашу здатність мобілізувати армію проти гострої й тривалої загрози, яку становить Росія, і виконати наші зобов'язання перед НАТО".

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Крім того, генерал Сандерс вказує, що для допомоги Україні у війні з Росією британська армія йде на жертви, й хоча він вважає це виправданим, закликає до більшого інвестування в британську оборону – й зазначає, що цю думку поділяє очільник Міноборони Бен Воллес.

Нагадаємо, 15 січня в уряді Британії підтвердили плани передати Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ калібру 155 мм AS90, ракети та десятки тисяч артилерійських снарядів.