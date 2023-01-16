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Радбез ООН на вимогу РФ обговорить "утиски" російської церкви в Україні

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Радбез ООН на вимогу РФ обговорить "утиски" російської церкви в Україні
У вівторок, 17 січня, Рада Безпеки ООН збереться на вимогу Росії для розгляду питання про нібито утиски російської церкви в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Раніше про наміри скликати Радбез із цією метою заявляв  постпред РФ при ООН Василь Небензя.

У секретаріаті Ради Безпеки ООН підтвердили, що заявка від Росії надійшла і засідання відбудеться у вівторок після обіду (о 22:00 за Києвом).

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Гниди срані, за Дніпро немає бажання говорити?!!
    Да пішла та оон *****!!!
  • piligrim
    Ще утиски чмобіків на ланах України запропонуйте обговорити... Чи моральний тиск на пілотів бомбардувальників...
  • Yuri Sotnyk
    Все далі ООН перетворюється в балаган де рашка просто відверто сере на столі і розкидує гімно на решту. " А что вы мнє сдєлаєтє??? Ха ха ? Нічєво ви нє сдєлаєтє!! Засранци!!!"
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