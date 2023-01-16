Радбез ООН на вимогу РФ обговорить "утиски" російської церкви в Україні
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У вівторок, 17 січня, Рада Безпеки ООН збереться на вимогу Росії для розгляду питання про нібито утиски російської церкви в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Раніше про наміри скликати Радбез із цією метою заявляв постпред РФ при ООН Василь Небензя.
У секретаріаті Ради Безпеки ООН підтвердили, що заявка від Росії надійшла і засідання відбудеться у вівторок після обіду (о 22:00 за Києвом).