Австрія проти повної заборони видачі шенгенських віз росіянам і виключення Росії з ОБСЄ, - МЗС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми не повинні перегнути палицю, наприклад, ввівши заборону на видачу віз 144 мільйонам росіян", - сказав Шалленберг.
При цьому, глава зовнішньополітичного відомства Австрії наголосив на тому, що немає жодних сумнівів у необхідності повної підтримки України у її боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність.
"Жорстока агресивна війна, яку розв'язала Росія, є божевіллям. Водночас, ми повинні також думати про день після, тиждень після і місяці після", - заявив австрійський міністр.
Разом з цим, Шалленберг вважає, що архітектура європейської безпеки так чи інакше повинна буде включати Росію і в майбутньому як постійного члена Ради Безпеки ООН, і як ядерну державу.
Крім того, очільник МЗС Австріх заявив про необхідність збереження присутності Росії в ОБСЄ, оскільки "ОБСЄ – це один з небагатьох майданчиків, що залишилися, де російські дипломати змушені сидіти і слухати наші аргументи, нашу гостру критику агресивної війни Росії".