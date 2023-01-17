Воєнний злочинець Голенков про ракетний удар по Дніпру: "А что, я прям, бл#ть, на кнопку нажимал или в этом самолете сидел?". АУДIО

Російські журналісти зателефонували начальнику штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи армії РФ Дмитру Голенкову, обвинуваченому Службою безпеки України в причетності до ракетного удару по Дніпру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Розмову опублікувало видання "Важные истории". У відповідь на питання про причетність до обстрілу, Голенков запитав у журналістки "чий Крим" і сказав, що вона точно з України, бо "в Росії журналісти взагалі не задають питання".

"А что, я прям, бл#ть, на кнопку нажимал или в этом самолете сидел? Что вы хотите?" - запитав Голенков.

Спочатку він підтвердив, що є інженером 52 важкого бомбардувального авіаційного полку, але потім почав це заперечувати. Після цього почав говорити про поганий зв'язок і закликав "повернути антену на Україні". На тлі розмови інший чоловік почав обзивати журналістку свинею. "Крым все равно наш. Че ты хочешь от нас", - сказав він.

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Після цього журналістка запитала Голенкова, чи не шкода йому загиблих у Дніпрі людей.

"Да я ниче не поддерживаю, че ты хочешь от меня. Я еще раз говорю: какие люди и про что ты вообще? Я не понимаю", - сказав російський військовий.

Інший чоловік почав кричати, що Україна "будет одним регионом России, как Камчатка или Якутия". Закінчилася розмова словами Голенкова: "Все остальное тоже будет наше".