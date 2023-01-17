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У Берліні відкрили площу, названу на честь Одеси

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У Берліні відкрили площу, названу на честь Одеси
У Берліні 16 січня відбулася урочиста церемонія відкриття площі, названої на честь Одеси. Ім’я українського портового міста тепер носить оновлена ринкова площа, розташована на вулиці Тресковалєє у районі Ліхтенберг німецької столиці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Перейменування площі було схвалено в серпні 2022 року. Це рішення є знаком "поваги до боротьби України за вільну, мирну і демократичну Європу", заявивили в місцевій адміністрації.

Для топоніму свідомо було вибрано написання "Odesaplatz" з однією літерою "s", оскільки воно представляє правильну транскрипцію з української мови. Хто пише Одеса з подвійною "s", той транскрибує назву міста з російської, що досить поширено, йдеться в повідомленні адміністрації.

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Топ коментарі

  • irenka ko
    Так, - це дуже важливий нюанс. Подвійна s , як на рузкам ізикє - це неприпустимо.
  • Харьков Сумской
    Для топоніму свідомо було вибрано написання "Odesaplatz" з однією літерою "s", оскільки воно представляє правильну транскрипцію з української мови. Хто пише Одеса з подвійною "s", той розкручує бренд "SS". А "SS" - це погано завжди, бо це - "SchutzStaffel" або "RuSSia".
  • irenka ko
    Danke sean!
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