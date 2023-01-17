Ситуація на Запорізькій АЕС погіршується, - Галущенко

На Запорізькій АЕС відбувається постійний тиск на людей, оскільки окупанти не отримали очікуваних результатів щодо підписаних контрактів. Також ситуація погіршується і з технічної точки зору.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі "Суспільного", інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз станція не працює, лиш отримує енергію з української сторони. Ситуація складна, і це відмічають експерти з МАГАТЕ. Є позиція про те, що треба, щоби хоча би кілька блоків працювало, вони доводили цю позицію до росіян", - сказав Галущенко.

За його словами, Україна поверне ЗАЕС, це питання часу і в немає інших очікувань. Але ключове - в якому стані Україна отримає ЗАЕС назад.

"І тут дуже важлива місія МАГАТЕ, яка має там дивитися і з точки зору того, що відбувається, і з точки зору нашої станції, нашого устаткування", - сказав Галущенко.

Відповідаючи на запитання про кількість людей на ЗАЕС, міністр сказав, що там сьогодні перебувають біля 6 тисяч людей, але вони обмежені в допуску на станцію.

"Сам допуск - там десь 2,5-3 тисячі, до окупації було 11 тисяч", - сказав Галущенко.

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