Єдиний спосіб закінчити війну - надати Україні більше зброї, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс переконаний, що єдиним способом закінчити російську війну проти України є надання їй західними союзниками зброї, зокрема танків.

Про це він заявив у інтерв’ю CNN у понеділок, інформує Цензор.НЕТ.

"Усе ще триває дискусія на Заході про закінчення війни, і є ті, хто вважає, що, можливо, заморожений конфлікт був би кращим, з чим я повністю не згоден, - сказав Ландсбергіс.

"Таке мислення, на мою думку, становить для деяких країн головну перешкоду в наданні зброї, якої потребують українці", - додав він.

На запитання, чи повинні німці робити більше для України, Ландсбергіс дав ствердну відповідь, зазначивши, що багато країн раніше закупили танки німецького виробництва.

"Вони готові відправити танки в Україну. Поки що вони не отримали зеленого світла від Берліна, і я дуже сподіваюся, що це може змінитися, відтак зменшиться тиск на саму Німеччину", - пояснив він.

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