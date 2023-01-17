Єдиний спосіб вирішити конфлікт - виграти його на полі бою. Україні потрібно більше зброї, - МЗС Нідерландів

Єдиний спосіб для України завершити війну проти Російської Федерації - це виграти її на полі бою.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Trouw.

"Абсолютно ясно, що, незважаючи ні на що, єдиний спосіб вирішити цей конфлікт - це виграти його на полі бою. Тому (Україні. - Ред.) потрібно більше зброї, ми маємо дивитися правді в очі. Якщо ми обмежимо наші зусилля, все, що ми зробили до цього часу, буде зведено нанівець", - заявив глава МЗС Нідерландів.

За його словами, окрім війни та кризи в Україні вторгнення РФ призвело до енергетичної кризи, прискореної зміни клімату та ерозії демократії.

"Я твердо вірю, що, поєднавши наші зусилля, ми можемо відігравати важливу роль у вирішенні сьогоднішніх викликів. Зокрема у війні в Україні", - зазначив Гукстра.

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