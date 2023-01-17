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Єдиний спосіб вирішити конфлікт - виграти його на полі бою. Україні потрібно більше зброї, - МЗС Нідерландів

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Єдиний спосіб вирішити конфлікт - виграти його на полі бою. Україні потрібно більше зброї, - МЗС Нідерландів
Єдиний спосіб для України завершити війну проти Російської Федерації - це виграти її на полі бою.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Trouw.

"Абсолютно ясно, що, незважаючи ні на що, єдиний спосіб вирішити цей конфлікт - це виграти його на полі бою. Тому (Україні. - Ред.) потрібно більше зброї, ми маємо дивитися правді в очі. Якщо ми обмежимо наші зусилля, все, що ми зробили до цього часу, буде зведено нанівець", - заявив глава МЗС Нідерландів.

За його словами, окрім війни та кризи в Україні вторгнення РФ призвело до енергетичної кризи, прискореної зміни клімату та ерозії демократії.

"Я твердо вірю, що, поєднавши наші зусилля, ми можемо відігравати важливу роль у вирішенні сьогоднішніх викликів. Зокрема у війні в Україні", - зазначив Гукстра.

Також читайте: Посилення ППО України, санкції, формула миру: Кулеба розповів про розмову із главою МЗС Нідерландів

Топ коментарі

  • Garry Grant
    В потім "...не планують...не планують ..не планують...." Скільки можна без толку пи#діти?
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    Ви тут пердюмонокль не розводите
  • Валентин Коваль 2a613f18
    Слова як єлєи на душу -- даваите залізо .
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