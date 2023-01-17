90% уламків у Дніпрі розібрано. Загинуло 40 людей, 25 мешканців будинку розшукуються, - ОВА. ФОТОрепортаж

Понад 63 години триває рятувальна операція у Дніпрі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на 90% розібрані уламки зруйнованого російською ракетою будинку.

"39 людей врятовані, 40 - загинули. 79 поранених, з-поміж них 16-ро дітей. У лікарнях зараз 28 постраждалих, 10 - важкі. 25 мешканців будинку розшукуються", - йдеться у повідомленні.





















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Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару РФ по будинку в Дніпрі загинули 40 осіб. Нагадаємо, 14 січня у багатоповерхівку влучила російська ракета.