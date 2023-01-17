Рашисти накрили важкою артилерією Нікопольщину, - ОВА
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Минулої ночі російські окупанти ударили з важкої артилерія по Нікопольському району Дніпропетровщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Нікопольщина не мала тихої ночі. Росіяни тричі ударили по району з важкої артилерія. Під вогонь потрапили три громади - Покровська, Нікопольська та Червоногригорівська. Туди ворог скерував понад 20 снарядів. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.
За словами Резніченка, наслідки атаки наразі з’ясовуються.
У решті районів сирена кілька разів протягом ночі сповіщала про небезпеку, та минулося без надзвичайних ситуацій.