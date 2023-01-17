Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 116 950 осіб (+870 за добу), 3121 танк, 2104 артсистеми, 6215 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Втрати російських окупантів станом на ранок 17 січня 2023 року становлять приблизно 116 950 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 116950 (+870) осіб ліквідовано,
танків - 3121 (+3) од,
бойових броньованих машин - 6215 (+11) од,
артилерійських систем - 2104 (+5) од,
РСЗВ - 441 (+3) од,
засоби ППО - 220 (+0) од,
літаків - 286 (+0) од,
гелікоптерів - 276 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1872 (+0),
крилаті ракети - 749 (+0),
кораблі /катери - 17 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4877 (+7) од,
спеціальна техніка - 190 (+0).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.