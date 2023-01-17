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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 116 950 осіб (+870 за добу), 3121 танк, 2104 артсистеми, 6215 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Втрати російських окупантів станом на ранок 17 січня 2023 року становлять приблизно 116 950 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 116950 (+870) осіб ліквідовано,

танків - 3121 (+3) од,

бойових броньованих машин - 6215 (+11) од,

артилерійських систем - 2104 (+5) од,

РСЗВ - 441 (+3) од,

засоби ППО - 220 (+0) од,

літаків - 286 (+0) од,

гелікоптерів - 276 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1872 (+0),

крилаті ракети - 749 (+0),

кораблі /катери - 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4877 (+7) од,

спеціальна техніка - 190 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 116 950 осіб (+870 за добу), 3121 танк, 2104 артсистеми, 6215 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Бенина Мама
    Ещё немного и будет 120 тысяч. А лучше бы 120 миллионов дохлых каZZапов.
  • Бенина Мама
    Даже если не наберётся, пусть они все сдохнут. Причём во всех странах мира, куда они понаехали, а не только на территории их вонючей параши.
    Кстати, этим вопросом в нормальных странах предстоит вскоре серьёзно заняться.
  • Бенина Мама
    КаZZап, ты как здесь оказался? Ты не в курсе, что жизнь каZZапа на Цензоре короче жизни вагнеровского петуха под Бахмутом?
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