20 тис. українських військових можуть пройти цього року вишкіл у Британії

Британія у цьому році проведе вишкіл для наступних 20 тисяч українських військових.

Про це сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сказав, виступаючи у парламенті, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Покращуючи наші успішні результати з базовим вишколом для українських військових у Британії в 2022 році, цього року ми також збільшуємо їхню чисельність до ще 20 тисяч. Канада, Данія, Фінляндія, Швеція, Литва, Нідерланди, Нова Зеландія вже залучені до цього процесу, і я радий повідомити, що приєднається також група австралійських інструкторів", - сказав він.

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Воллес також наголосив, що Україні потрібно надавати допомогу, необхідну для того, щоб вигнати російські війська зі своєї території.

"У 2023 році міжнародна спільнота не дозволить Росії просто перечекати і продовжувати завдавати величезних страждань цивільним українцям. Міжнародна спільнота визнає, що озброїти Україну так, щоб вона могла вигнати Росію зі своєї території - не менш важливо, ніж для захисту того, що Україна вже отримала", - зауважив Бен Воллес, нагадавши, що саме про це буде йтися на найближчій зустрічі формату "Рамштайн".

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Міністр оборони Британії підкреслив, що рішучість партнерів є реакцією на те, що Росія робить з Україною.

"Кремль має визнати, що це їхня поведінка зміцнює міжнародну рішучість, і що - всупереч тому, що каже пропаганда - Україна та її союзники зосереджені на захисті України. Ніщо з міжнародної підтримки, яка надається, не є "нападом на Росію", чи "скоординована НАТО агресія", не кажучи вже про "маріонеткову війну". Ми допомагаємо Україні захищатися, згідно з міжнародним правом, і відновлювати суверенітет", - зауважив Воллес.

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Він додав, що вірить в нові успіхи України у 2023 році на тлі більшої підтримки союзників, тоді як Росія очікувано буде мати проблеми і керівництвом, і зі спорядженням своєї армії.