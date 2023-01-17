Росія тримає у Чорному морі майже рекордну кількість "Калібрів" - 44. Ракетна небезпека є актуальною, - ОК "Південь"
Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За її словами, за вчора пункт базування відвідав підводний човен, що може свідчити про додаткове переспорядження.
"А це означає, що сьогодні ми оцінюємо загальний залп ракет на бортах усіх 6 ракетоносіїв, які перебувають наразі на бойовому чергуванні, до 44 ракет. Ми говоримо про те, що ракетна небезпека залишається актуальною. Тому що знаходження в морі на бойових позиціях, спорядження і така кількість - все це може свідчити про продовження ракетних атак", - розповіла Гуменюк.
Вона уточнила, що 44 ракети - це максимально можливий залп для шести ракетоносіїв.
"Оскільки після 14-го частина ракет була використана, і після того тільки один човен заходив у пункт базування. Всі решта залишалися на місцях", - каже Гуменюк.
Також вона розповіла, що найбільший показник кількості російських ракет у Чорному морі, які фіксували ЗСУ протягом повномасштабного вторгнення, складав у 48 одиниць.
На уточнення журналіста, чи зараз показник близький до рекорду, вона сказала: "Так".