Від початку року в Україні загинули щонайменше 104 цивільних, - ООН

Внаслідок російської агресії проти України з 1 по 15 січня нового року загинуло щонайменше 104 цивільних.

Про це повідомляє Управління верховного комісара ООН, інформує Цензор.НЕТ.

Там підрахували, що поранення від початку року отримали щонайменше 284 цивільних. При цьому в організації зазначають, що реальна кількість жертв може бути набагато більшою.

Загалом підтверджена кількість загиблих серед цивільного населення в Україні з моменту військового вторгнення РФ перевищила 7 тисяч цивільних, понад 11 тисяч людей отримали поранення.

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В ООН також зазначили, що реальна кількість загиблих значно вища, оскільки отримання інформації з деяких місць, де продовжуються інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

"Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна та Сєверодонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб", - додають в організації .

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В ООН зазначають, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб були викликані застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.