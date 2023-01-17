Росіяни можуть розпочати масштабний наступ на Луганщині, але командування ЗСУ попереду на кілька кроків, - Гайдай

Українські захисники тримають оборону на Луганщині та подекуди просуваються вперед.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За словами Гайдая, ситуація на напрямку Сватове - Кремінна є достатньо стабільною.

"Там потроху наші військові просуваються вперед. Не так швидко, як всім би хотілося б, але ті, хто розуміють, в яких умовах хлопці просуваються, на скількик там все заміновано і скільки туди підтягнуто резервів, то розуміють, що хлопці роблять героїчні вчинки кожного дня", - наголосив очільник обладміністрації.

Раніше в Американському інституті вивчення війни прогнозували наступ військ РФ на Луганщині.

"В теорії це можливо, тому що така кількість мобілізованих, сотні тисяч. Ту тактику, яку ми бачили у Бахмуті, коли просто закидують трупами наші позиції. Там вже не те що люди, навіть зброя не витримує. В принципі достатньо очікувано. Неодноразово намагались накопичити сили для контрнаступу на Луганщині, але наше військове командування бачить, десь попереду на пару кроків, все аналізує і ухвалює відповідні рішення", - пояснив Гайдай.

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