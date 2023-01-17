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Росіяни можуть розпочати масштабний наступ на Луганщині, але командування ЗСУ попереду на кілька кроків, - Гайдай

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Росіяни можуть розпочати масштабний наступ на Луганщині, але командування ЗСУ попереду на кілька кроків, - Гайдай
Українські захисники тримають оборону на Луганщині та подекуди просуваються вперед.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За словами Гайдая, ситуація на напрямку Сватове - Кремінна є достатньо стабільною.

"Там потроху наші військові просуваються вперед. Не так швидко, як всім би хотілося б, але ті, хто розуміють, в яких умовах хлопці просуваються, на скількик там все заміновано і скільки туди підтягнуто резервів, то розуміють, що хлопці роблять героїчні вчинки кожного дня", - наголосив очільник обладміністрації.

Раніше в Американському інституті вивчення війни прогнозували наступ військ РФ на Луганщині.

"В теорії це можливо, тому що така кількість мобілізованих, сотні тисяч. Ту тактику, яку ми бачили у Бахмуті, коли просто закидують трупами наші позиції. Там вже не те що люди, навіть зброя не витримує. В принципі достатньо очікувано. Неодноразово намагались накопичити сили для контрнаступу на Луганщині, але  наше військове командування бачить, десь попереду на пару кроків, все аналізує і ухвалює відповідні рішення", - пояснив Гайдай.

Читайте: Російські загарбники закривають міста Луганської області на в’їзд та виїзд, - Гайдай

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Таким, як Гайдай, Маляр, Абдристовичу краще не коментувати дії ЗСУ, хай коментують розслідування справ по мародерству гуманітарки їх однопартійцями. Своїми коментарями, що ЗСУ ось-ось візьмуть Кремінну, тільки дискредитує нашу врмію, бо виходить, що вона йде не в тому напрямку і допомагає ворогу своєю інформацією стягувати туди свої резерви. Для коментування дій ЗСУ є речник Генштабу.
  • Герхард
    Тобто цей клоун в курсі всього, що планує Генштаб ЗСУ та Генштаб РФ?
    Йому всі все докладають?

    Інформованість майже, як в Арестовича.
  • Витя Крутенко
    Балаболка гайдай вже втомила… ляпає своїм язиком, що завгодно
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