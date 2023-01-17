Рашисти понад сотню разів били по Херсонщині. В обласному центрі під вогнем опинилися житлові квартали, - ОВА

За інформацією Херсонської ОВА, минулої доби російські загарбники 102 рази атакували Херсонщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рашисти гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА.

Херсон росіяни обстріляли 36 разів - під вогнем окупантів вкотре опинилися житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в будівлю інтернату, лікарню та житлові будинки.

"Минулої доби через російські обстріли 1 людина загинула, 2 жителі Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - інформує очільник регіону.

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