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Удар росіян по будинку в Дніпрі свідчить, що РФ втратила здатність завдавати точних ударів великої дальності, - розвідка Великої Британії

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Удар росіян по будинку в Дніпрі свідчить, що РФ втратила здатність завдавати точних ударів великої дальності, - розвідка Великої Британії
Заяви російської сторони, що в ударі винна українська ракета протиповітряної оборони, є безпідставними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

"14 січня 2023 року Росія відновила дальні ракетні удари по українській інфраструктурі, вперше приблизно за 15 днів, запустивши десятки ракет. Як і у випадку попередніх восьми хвиль ударів з 11 жовтня 2022 року, Росія насамперед завдала удару по українській електромережі. Велика протикорабельна ракета AS-4 "Kitchen", запущена із середнього бомбардувальника Ту-22М3 "Backfire", з високою ймовірністю вразила житловий будинок у Дніпрі, внаслідок чого загинуло щонайменше 40 людей", - йдеться в повідомленні.

Британська розвідка наголошує, що заяви російської сторони, що в ударі винна українська ракета протиповітряної оборони, є безпідставними.

"Росія хибно припустила, що винна українська ракета ППО. "Kitchen", як відомо, неточна при використанні проти наземних цілей, оскільки її система радіолокації наведення погано розрізняє цілі в міських районах", - пояснили там.

У повідомленні наголошується, що аналогічна зброя була причиною інших інцидентів із масовими жертвами серед цивільного населення, включаючи удар по торговому центру у м.Кременчук Полтавської області 27 червня 2022 року.

У британській розвідці вважають, що використання таких ракет для ударів українською територією свідчать про нездатність РФ завдавати високоточних ударів великої дальності.

"Хоча деякі ракети, такі як "Kitchen", непридатні для високоточного удару, дані війни в Україні свідчать про глибшу дисфункцію російського потенціалу завдання дальніх ударів. Швидше за все, у них є труднощі з динамічною ідентифікацією цілей і доступом до швидкої і точної оцінки бойових" ушкоджень", - йдеться у зведенні.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Кацапи не мають іншої зброї, крім цих ракет і ядерної, щоб зробити нам боляче і змусити прийняти переговори і визнати окуповані території московщикою. Ось і всі пояснення. Навіть дії окремих поліцаїв, таких як абдристович, не змінить ставлення світу до дій терориста московії. Наша влада також своєю бездіяльністю допомагає цим діям, бо замість термінової зустрічі Радбезу ООН по цій темі ми будемо рогзлядати заяву млсковії про утиски її церкви на території України. Що можуть зробити сексологині і тамади, які сьогодні вирішують зовнішню політику держави, та одні риги в ОП, які ще служили янику і розстрілювали Майдан.
  • Adalet
    А з чого британська розвідка вирішила, що в кацапів була якась інша ціль, ну, от з чого? Бо Британія не пуляла б по місту ракетою-"вбивцею авіаносців", тож вирішила, що й кацапи такого не робили б? Садочок "Сонечко" якийсь, а не розвідка. Це кацапи. Вони таке роблять, бо вважать, що можуть, і що їм за це нічого не буде. Не тому, що в них ракет нема. Вони вбивають українців, бо хочуть вбивати українців, а не тому, що промазали якусь ціль через неточність
  • Igor Uh e179719d
    Дивна заява. Тобто тепер вони просто будуть зносити висотки з жителями своїми ракетами? Не думаю, що це когось може заспокоїти.
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