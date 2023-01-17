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З-під завалів у Дніпрі дістали тіло загиблої дитини, - ОП

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З-під завалів у Дніпрі дістали тіло загиблої дитини, - ОП
Зранку 17 січня з-під завалів зруйнованого житлового будинку у Дніпрі дістали тіло загиблої дитини.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дніпро. О 09:46 з-під завалів зруйнованого житлового будинку на 4 поверсі дістали тіло 1 загиблої дитини", - йдеться у повідомленні.

За словами Тимошенка, всього загинуло 41 особа (з них 4 дитини), травмовано 79 осіб (з них 16 дітей) та врятовано 39 осіб (з них 6 дітей).

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Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару РФ по будинку в Дніпрі загинули 40 осіб. Нагадаємо, 14 січня у багатоповерхівку влучила російська ракета.

Топ коментарі

  • 5 копійок
  • Анатолий К 65c6a92d
    Як вас спиться кацапи? Немає і ніколи не буде прощення терористам-вбивцям, які ще себе називають офіцерами. Чому про таку велику трагедію коментує мародер гуманітарних маших для ЗСУ тимошенко? Невже цього не може робити мер? Забороняють, щоб показати своє що? Вже офіс ОП показав устами абдристовича. Пробачаюсь, в людей горе, а я про це. Але не сможливо читати, коли це коментують тимошенки і абдристовичі.
  • shokolad
    І діточок і дорослих шкода.. Жахлива подія. Приголомшила всю країну. На неокупованій території України це наймасштабніший теракт, який скоїли російські недолюди. Ці тварюки підривали свої будинки у мацкві, тепер прилізли на нашу землю. Горіть у пеклі, кацапські мерзотники, і навіть пекельного вогню для них замало.
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