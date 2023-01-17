Росіяни повідомляють про "обстріл" Шебекіно в Бєлгородській області
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Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив про нібито обстріл міста Шебекіно.
Про це він написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок обстрілу околиць міста Шебекіно потерпілих немає. Є пошкодження ліній електропередач. Енергетики вже розпочали переключення абонентів на резервні лінії. Подомовий обхід території продовжується", - написав Гладков.
Раніше він повідомляв про вибухи в Бєлгороді та області та про те, що там нібито спрацювала ППО.