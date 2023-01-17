Прапори Росії та Білорусі заборонили на тенісному турнірі Australian Open

На відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу Australian Open 2023 організатори заборонили демонстрацію російського та білоруського прапорів. Це сталося після скарги посла України в Австралії щодо вивішеного триколору під час гри української тенісистки Катерини Байндль.

Про рішення Федерації тенісу Австралії (Tennis Australia) повідомило Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Прапори з Росії та Білорусі заборонені на території Australian Open. Наша початкова політика полягала в тому, що вболівальники могли приносити їх, але не могли використовувати їх. (...) Вчора у нас стався інцидент, коли біля корту був розміщений прапор. Заборона набуває чинності негайно. Ми продовжимо співпрацювати з гравцями та нашими вболівальниками, щоб забезпечити найкращі умови для насолоди тенісом", – йдеться в заяві Tennis Australia.

16 січня на Australian Open вболівальники демонстрували російський прапор під час матчу української тенісистки Катерини Байндль із росіянкою Каміллою Рахімовою.

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