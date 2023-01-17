Блінкен збирається в Китай. Говоритиме про війну РФ проти України, - Politico

Державний секретар США Ентоні Блінкен збирається 5-6 лютого відвідати Пекін.

Там він зустрінеться з колегою, міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганем. Про це виданню Politicoрозповіли американські дипломати, інформує Цензор.НЕТ.

Поїздка Блінкена до Китаю є продовженням зустрічі президента США Джо Байдена з верховним лідером Китаю Сі Цзіньпіном в Індонезії в листопаді, де Байден пообіцяв "підтримувати відкриті лінії зв'язку" з Пекіном.

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Видання пише, що візит є перевіркою того, чи проклала зустріч Байдена та Сі шлях до більш продуктивних американо-китайських відносин у той час, коли вони стають все більш напруженими через різні питання, від Тайваню та торгової політики до побоювань США щодо ситуації з правами людини у Пекіні.

"Іноді американо-китайські відносини мають стати небезпечно поганими, перш ніж два уряди зможуть докласти більше зусиль для покращення відносин", - сказала Сьюзан Ширк, колишня заступниця помічника держсекретаря.

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Ані Державний департамент, ні уряд Китаю не оприлюднили подробиць майбутнього візиту Блінкена до Пекіна. Посольство Китаю у Вашингтоні не відповіло на запит видання про коментар. Але офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив минулого місяця, що "на порядку денному буде війна Росії проти України".

Блінкен також, ймовірно, наполягатиме на скасуванні призупинення двосторонніх контактів на високому рівні, зокрема в галузі співпраці у боротьбі з наркотиками та військового діалогу, яке Пекін ввів у серпні через поїздку тодішнього спікера палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.