Росіяни готують різні сценарії наступу та поширюють дезінформацію, - ГУР МО

В окупантів може бути кілька різних сценаріїв наступу. Проте слід розуміти, що більшість інформації, яка є доступною - неправдива й слід пам’ятати, як часто росіяни поширюють дезінформацію.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог готує різні сценарії. І займається дезінформацією, роблячи вкидання через різні інструменти тих чи інших напрямків, щоб дезорієнтувати нас. Від дуже "екзотичних", як, наприклад, десант на Одесу. Тому що станом зараз це виглядає суїцидальним напрямком для ворога. Проте ми бачили й інші їхні суїцидальні дії", - пояснив він.

За словами Юсова, цілі Путіна залишаються незмінними - геноцидна війна, знищення українського народу та держави.

"Це означає, що нам потрібно більше підтримки, більше зброї, більше санкцій. І, безумовно, готуватися до подальшої деокупації українських територій, перемоги та звільнення України від загарбників. Повірте, всі ці сценарії Україна відпрацьовує", - підсумував представник ГУР МО.

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