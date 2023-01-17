Минулої доби морпіхи знищили 17 окупантів та дві ворожі САУ

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії російської федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ,

Як зазначається, минулої доби, 16 січня, морські піхотинці знищили вантажівку, БПЛА та 13 окупантів.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого знищено 2 самохідні гаубиці "Мста-С" та 4 російських військових. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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