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Понад 60% жителів Австрії та Німеччини хочуть, щоб війна закінчилася якнайшвидше, - опитування

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Понад 60% жителів Австрії та Німеччини хочуть, щоб війна закінчилася якнайшвидше, - опитування
Австрійці та німці виступають за якнайшвидше припинення війни в Україні навіть ціною втрати нею територій, водночас голландці, португальці та поляки рішуче проти цієї ідеї.

Про це свідчать дані  опитування Euroskopia, інформує Цензор.НЕТ.

Понад 60% жителів Австрії та Німеччини хочуть, щоб війна закінчилася якнайшвидше.

У Нідерландах 48% громадян виступили проти відмови України від своїх територій заради якнайшвидшого закінчення війни. Так само думають 45% мешканців Португалії та 42% мешканців Польщі.

Дослідження проводилося у дев'яти великих країнах, що входять до Євросоюзу, на вибірках, що складаються з 1000 дорослих громадян (загалом було проведено 9000 інтерв'ю).

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Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Тобто, їм попуй як воно все буде. Головне щоб закінчились їхні особисті проблеми які з'явилися в Німеччині після початку війни в Україні.
  • 5 копійок
    Усталі атвайни.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А вони не хочуть частину своєї території комусь віддати?
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