В енергосистемі значний дефіцит потужності, у 6 областях аварійні відключення, - "Укренерго"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
"До всіх операторів систем розподілу доведені ліміти споживання на всю добу. Нагадуємо, кожний оператор системи розподілу у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Наразі через їх перевищення вже застосовані аварійні відключення у шести областях України", - йдеться у повідомленні.
Також через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється.
"Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово", - звертуються у компанії до українців.