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В енергосистемі значний дефіцит потужності, у 6 областях аварійні відключення, - "Укренерго"

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Станом на 10:30 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання. Це наслідки масованих ракетних та дронових атак по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

"До всіх операторів систем розподілу доведені ліміти споживання на всю добу. Нагадуємо, кожний оператор системи розподілу у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Наразі через їх перевищення вже застосовані аварійні відключення у шести областях України", - йдеться у повідомленні.

Також через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється.

"Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово", - звертуються у компанії до українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світло-сірі зони графіка наразі найшвидше означають відключення. Ситуація продовжує бути складною, - Yasno

В енергосистемі значний дефіцит потужності, у 6 областях аварійні відключення, - Укренерго 01

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Топ коментарі

  • Nikolai Chizhevsky
    Хоть одне й те саме брешіть щоб не палитися ⚡️ Підсумки останньої повітряної тривоги в столиці!

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  • Trofim
    ВЖЕ НІХТО НЕ ВІРИТЬ ЦІЙ БРЕХНІ, ОТ ДОГРАЄТЕСЬ.
  • Nikolai Chizhevsky
    Читал,а еще такое читал

    Цими вихідними можуть зменшитися обсяги обмеження енергоспоживання через прогнозоване потепління. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

    "У вихідні очікуємо на потепління, і нам знову буде легше "упакувати" споживання в той обсяг генерації, який ми маємо", - пояснив Кудрицький.
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