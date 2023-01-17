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Арестович звільняється із посади позаштатного радника Офісу Президента, - заява. ДОКУМЕНТ

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Після скандалу довкола необачних слів Олексія Арестовича щодо влучання у багатоповерхівку у Дніпрі нібито ракети після її збиття засобами української ППО він написав заяву на звільнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Арестовича. 

"Написав заяву про звільнення з посади. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки: - принципова помилка, отже, у відставку", - зазначив Арестович та опублікував відповідну заяву.

Арестович звільняється із посади позаштатного радника Офісу Президента, - заява 01

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Нагадаємо, ввечері 14 січня Арестович заявив про російську ракету, яка поцілила в багатоповерхівку в Дніпрі, наступне: ""Її збили, вона (ракета. - Ред.) впала на під'їзд. Вона підірвалася, коли впала".

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук оприлюднив заяву про те, що Повітряні сили зараз не мають змоги збивати ракети Х-22. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, що якщо повідомлення про збиття силами української ППО таких ракет з’являлися раніше, то вони були помилковими.

Після цього Арестович відмовився від своїх слів.

Топ коментарі

  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Увольнения мало, должен понести ответственность за сознательную дезинформацию и работу на врага.
  • Прощай немытая раССея
  • Прощай немытая раССея
    Муля Слобожанска

    @MullyaMia

    ·

    8 ч

    Сербська газета: "Українці вбили 28 своїх цивільних, ппо збило ракету і вона впала на будинок, визнав Арестович, радник Зеленського"
    I до чого тут Люся, це ж Порошенко тягнув його за язика i двигав щелепи

    Божеякекончене

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