Британія обговорить пожвавлення допомоги Україні зі США та Канадою

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі обговорить із держсекретарем США Блінкеном та главою МЗС Канади Жолі "скоординовані зусилля для допомоги Україні у подоланні російської агресії".

Переговори відбудуться під час візитів Клеверлі до Вашингтона та Торонто. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Під час переговорів з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, головою МЗС Канади Мелані Жолі та іншими високопосадовцями Клеверлі обговорить зокрема "скоординовані зусилля для допомоги Україні у подоланні російської агресії", поглиблення співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні, взаємодію з питань розвідки, безпеки та гуманітарних проблем.

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Голова британського МЗС планує закликати партнерів до подальших швидких кроків для надання Україні "інструментів для перемоги у війні". Так само прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, який нещодавно пообіцяв надати Україні танки Challenger 2 та додаткові артилерійські системи, хоче прискорити дипломатичну та військову підтримку Києва найближчими тижнями, щоб змусити Росію "відступити та забезпечити тривалий мир", нагадали в МЗС.

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Лондон готовий і надалі використовувати зв'язки в галузі оборони зі США та Канадою, щоб гарантувати, що Україна переможе у війні.

18 січня у Торонто Клеверлі та Жолі обговорять тіснішу координацію зусиль у питанні санкцій. Після двосторонніх переговорів міністри зустрінуться із представниками української діаспори.

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Британський міністр також має повідомити про рішення Великобританії надати намети та інше медичне обладнання вартістю близько 292 тисяч євро для створення мобільних клінік, у місцях, де медичні заклади були пошкоджені внаслідок російських обстрілів.