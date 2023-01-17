"Якщо статус кандидата в ЄС залежить від звільнення Саакашвілі - хай залишать його собі", - генсек "Грузинської мрії" Каладзе

Генеральний секретар правлячої партії "Грузинська мрія", мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що статус кандидата на вступ до ЄС не вартує поступок щодо ув’язненого експрезидента Міхеіла Саакашвілі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Новости-Грузия.

Його заява пролунала у відповідь на слова євродепутата про те, що справа Саакашвілі не може не впливати на подальший рух Грузії до ЄС.

"Хтось каже, що Грузія не отримає статусу кандидата в ЄС, якщо ми не звільнимо Михеіла Саакшавілі… Можу сказати своє ставлення - ми взагалі не хочемо такого статусу, хай собі залишають, якщо це обов’язкова умова. У нас є конституція, є закони, яких ми, громадяни цієї країни, маємо дотримуватися передовсім", - заявив Каладзе.

Читайте: Зеленський закликав Грузію відпустити Саакашвілі на лікування за кордон

Він додав, що грузинська влада взяла на себе зобов’язання виконати 12 пунктів, які є передумовою для отримання кандидатського статусу, і буде "робити все, щоб Грузія стала членом великої європейської родини".

Нагадаємо, минулого тижня Сейм Польщі ухвалив резолюцію із закликом дозволити колишньому президенту Грузії, громадянину України Міхеілу Саакашвілі виїхати на лікування за кордон.

Також читайте: У Грузії назвали звернення Зеленського щодо Саакашвілі спробою втягнути країну в війну, в МЗС України закликали уникати спекуляцій

Європарламент у грудневій резолюції щодо Грузії закликав до звільнення експрезидента Міхеіла Саакашвілі та санкцій проти колишнього прем’єра Бідзіни Іванішвілі.

Нагадаємо, 20 листопада 2022 року адвокат Саакашвілі заявив, що його клієнта отруїли після арешту. Пенітенціарна служба Грузії твердить, що не бачила жодних доказів отруєння. Після цього адвокат надав висновок американського лікаря, який проаналізував зразки волосся та нігтів Саакашвілі. Висновок підтверджує, що у експрезидента - отруєння важкими металами і залежність від медичних препаратів.

Президент України Володимир Зеленський просить Грузію відпустити Саакашвілі на лікування за кордон.