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Росія навряд чи наважиться запустити ракети, які розміщені на кораблях у Середземному морі, - Ігнат

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Росія навряд чи наважиться запустити ракети, які розміщені на кораблях у Середземному морі, - Ігнат
Країна-агресор навряд чи наважиться запустити ракети з кораблів у Середземному морі через країни НАТО.

Про це повідомив в ефірі телемарафону спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

Станом на 17 січня Військомо-морські сили України повідомляли, що у Середземному морі перебуває 9 ворожих кораблів. Серед них 5 носіїв ракет "Калібр", загальний залп яких 72 ракети. Проте Росія навряд чи наважиться їх запустити.

"Туреччина чітко дотримується Конвенції Монтре та не допускає ці кораблі далі через свої протоки", - сказав Ігнат.

Туреччина як регіональний лідер дотримується усіх правових норм.

"Те, що вони (росіяни - ред.) мають 72 ракети в Середземному морі... Я хочу подивитись, чи ризикне хтось запустити через країни НАТО якісь там "Калібри". Я думаю, що навряд чи це реально", - сказав Ігнат.

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Топ коментарі

  • Константин 941a3274
    блд....новий орестович?!
    ви можете вже почати щось робити?! дрони-ракети....
    мільярди грошей в доларах та євро, купа заводів (була), дохєра авіаційних університетів (зі статусом національний), десятки тисяч випускників, сотні професорів та кандидатів...

    тільки ******* цілими днями, гадаючи, можуть кацапи чи не можуть далі вбивати українців і чим саме

    ми перемагати збираємось?! де реальні справи?!
    тільки і читаєш про чергову блд, яка поїхала в куршавель на поїбеньки і виставила це все в інстаграмі! здається, що це ширма, за якою зелені потвори продовжують грабувати країну.
  • Ігор Наумчук
    Якби Туреччина "дотримувалась" то С-300,з Сирії,не були б перевезені через Босфор й не обстрілювали б ,нині,Україну!
  • Bel Amor 615e6a92
    НАТО сразу признает ракеты украинскими
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