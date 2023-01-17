Міністром оборони Німеччини замість Ламбрехт стане Пісторіус, - ARD
7 25829
Новим міністром оборони ФРН стане міністр внутрішніх справ землі Нижня Саксонія Борис Пісторіус.
Про це повідомляють німецькі ЗМІ, зокрема телеканал ARD, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
62-річний Пісторіус є впливовим політиком і експертом з внутрішньої безпеки. Він проходив військову службу в казармах Штойбен в Ахімі з 1980 по 1981 рік.
Політик обіймає посаду міністра внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії з 2013 року, до цього він був мером Оснабрюка.
Нагадаємо, вранці 16 січня міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт подала канцлеру прохання про відставку. Своє рішення вона пояснила "надмірною увагою до неї з боку ЗМІ", що заважає роботі та шкодить діяльності Бундесверу.