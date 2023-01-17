На саміті НАТО у Вільнюсі Україна має почути більше, ніж "відкриті двері", - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа сподівається, що на саміті НАТО в липні у Вільнюсі будуть знайдені нові формулювання щодо членства України в Альянсі.

Про це він заявив у вівторок під час присвяченої європейській обороні сесії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я очікую, що на саміті НАТО у Вільнюсі в липні будуть ухвалені рішення. І ми дуже сильно сподіваємося, що цей саміт буде присвячений не лише нашій власній безпеці, але й безпеці України - у сенсі, що також буде знайдено якісь формулювання щодо очікувань України більш тісніше інтегруватися в НАТО", - сказав він.

За словами президента Литви, наразі він не може сказати, що на саміті у Вільнюсі союзники обговорюватимуть повноцінне членство України в НАТО, "але ми маємо знайти якісь нові формулювання та речення, щоб дати надію нашим друзям в Україні".

"Тому що кожного разу повторювати те, що ми сказали на саміті у Бухаресті у 2008 році - "Ми тримаємо двері відкритими" - цього вже недостатньо", - заявив Науседа.

Він додав, що під час нещодавнього візиту до Львова спільно з президентом Польщі вони також отримали чітке повідомлення від української сторони з цього приводу, яке звучало наступним чином: "Будь ласка, не говоріть, що двері відкриті, бо ми не можемо знайти ці двері. Де вони?".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна де-факто стала членом НАТО, - Резніков

Коментуючи питання щодо можливих часових рамок набуття Україною членства в НАТО, президент Литви висловив переконання, що це може відбутися вже "через кілька років". Однак важливим тут буде відданість союзників прагненню надати Україні членство, але також і успіх Україні у розв’язаній росією війні.