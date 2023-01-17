Прихильницю "русского мира" викрили в лавах СБУ

Служба безпеки продовжує системне очищення власних лав. Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з ДБР викрили на антиукраїнській діяльності посадовицю відомчої науково-дослідної установи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Служба безпеки України.

Як зазначають у відомстві, посадовиця виправдовувала повномасштабне вторгнення рф, заперечувала її військові злочини та підтримувала незаконне "приєднання" до росії тимчасово окупованих районів на сході та півдні нашої держави.

Також вона намагалась представити збройну агресію рф проти України як "внутрішній громадянський конфлікт" і називала "дезінформацією" факти знищення рашистами українських об’єктів критичної інфраструктури.

Також дивіться: Чергову прихильницю "русского мира" арештували на Прикарпатті. ФОТОрепортаж

"У Службі безпеки сьогодні працює команда справжніх патріотів, які роблять свій вагомий внесок у перемогу України. Для любителів "русского мира" в ній точно немає місця. Ми і надалі будемо продовжувати курс на очищення спецслужби від зрадників різного калібру. А кремлівські наративи вони зможуть озвучувати хіба що в суді – щоб отримати максимальне покарання", – наголосив очільник СБУ Василь Малюк.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.