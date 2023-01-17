Зареєстровано законопроєкт про передачу всіх коштів від націоналізованого майна лише на військові потреби, - нардеп Железняк

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, згідно з яким кошти від націоналізованого майна йтимуть лише на військові потреби.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"У цьому році виклики нашого Бюджету залишаються такі ж як і у минулому. Нагадаю, що всі військові видатки ми фінансуємо "на свої": податки, митні платежі, дивіденти, приватизація та націоналізація. Міжнародні гроші заборонено.



А ще, про те, що за новою програми МВФ предбачено "Прозоре використання грошей Фонду з ліквідації наслідків російської агресії". На 35,5 млрд грн. В минулому році ми не дали ці гроші відправити на "соц-економ". В цьому теж не дамо", - пояснив парламентар.

За словами Железняка, він вніс законопроєкт №8364, щоб "всі гроші від націоналізованого майна йшли лише на військові потреби".

Все інше, додав він, можна профінансувати за міжнародні гроші.

Також читайте: Рада створила слідчу комісію з перевірки діяльності Бюро економічної безпеки (оновлено)