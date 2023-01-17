Віцеканцлер Німеччини Хабек про передачу танків Україні: Рішення має бути ухвалено швидко

Віцепрем’єр - міністр економіки ФРН Роберт Хабек сподівається на швидке рішення щодо передачі Україні союзниками танків німецького виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Очевидно, що Україна потребує подальшої підтримки і заслуговує на неї… Думаю, рішення буде ухвалено, і воно має бути ухвалено швидко", - зазначив він.

За словами Хабека, вже кілька союзників хочуть надати таку техніку, зокрема, Велика Британія, Польща, Фінляндія, але додав, що Берлін дивитиметься насамперед на США.

Він додав, що Німеччина має дозволити Польщі та іншим країнам постачати в Україну основні бойові танки німецького виробництва Leopard.

"Я вважаю правильним, що якщо інші країни хочуть допомогти, щоб їм не заважали", - сказав віцеканцлер.

Хабек наголосив, що "українська армія проявила відповідальність", точно та ефективно використовує надану досі військову техніку, за допомогою якої повернула чимало своїх територій.

Водночас він уникнув відповіді на запитання про те, чи повинна Німеччина сама постачати бойові танки.

Він констатував, що російський президент Путін ще не усвідомив, що війна веде до масової загибелі самих росіян.

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