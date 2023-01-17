Збільшення армії РФ до 1,5 млн людей триватиме до 2026 року, - Шойгу

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час візиту в розташування окупаційних військ на території України обговорив, як збільшувати чисельність російської армії.

Про це повідомляє Міністерство оборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Шойгу заявив, що буде створено два нові територіальні об’єднання ЗС РФ - Московський та Ленінградській військові округи. Також він анонсував створення "самодостатніх угруповань військ (сил) на території нових суб’єктів Російської Федерації" (так у Росії називають окуповані українські території. - Ред.).

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"Сформувати армійський корпус у Республіці Карелія, три мотострілкові дивізії у складі Сухопутних військ та дві десантно-штурмові дивізії у Повітряно-десантних військах; переформувати в мотострілкові дивізії сім мотострілкових бригад у Західному, Центральному, Східному військових округах та на Північному флоті; посилити бойову складову Військово-Морського Флоту, Повітряно-космічних сил та Ракетних військ стратегічного призначення", - розпорядився Шойгу.

Він також додав, що всі ці зміни триватимуть до 2026 року.

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