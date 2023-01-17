Збільшення армії РФ до 1,5 млн людей триватиме до 2026 року, - Шойгу
Про це повідомляє Міністерство оборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.
Шойгу заявив, що буде створено два нові територіальні об’єднання ЗС РФ - Московський та Ленінградській військові округи. Також він анонсував створення "самодостатніх угруповань військ (сил) на території нових суб’єктів Російської Федерації" (так у Росії називають окуповані українські території. - Ред.).
"Сформувати армійський корпус у Республіці Карелія, три мотострілкові дивізії у складі Сухопутних військ та дві десантно-штурмові дивізії у Повітряно-десантних військах; переформувати в мотострілкові дивізії сім мотострілкових бригад у Західному, Центральному, Східному військових округах та на Північному флоті; посилити бойову складову Військово-Морського Флоту, Повітряно-космічних сил та Ракетних військ стратегічного призначення", - розпорядився Шойгу.
Він також додав, що всі ці зміни триватимуть до 2026 року.