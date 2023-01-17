Мешканця Куп’янська, син якого розтрощив герб України, підозрюють у співпраці з окупантами

Харківська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру 61-річному жителю Куп’янська, який, за даними слідства, працював в окупаційній адміністрації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури 17 січня.

"Наприкінці червня 2022 року чоловік добровільно погодився працювати на російських загарбників. Він обійняв посаду "в.о. головного спеціаліста відділу фінансового забезпечення та виконання бюджету управління фінансів" у так званій "ВДА Куп'янського району Харківської області", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний здійснював "розрахунок та виконання бюджету окупаційної адміністрації у частині витрачання бюджетних коштів".

Чоловікові загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з можливою конфіскацією майна.

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