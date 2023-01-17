Тим, хто втратив житло через ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі, планують виплатити по мільйону гривень, - міськрада

Міська влада Дніпра надасть по мільйону гривень допомоги готівкою громадянам, що втратили житло внаслідок ракетного удару по місту 14 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міської ради Дніпра.

"Міська рада Дніпра прийняла рішення видати кожній потерпілій сім’ї, яка залишилась без квартири, по мільйону гривень готівкою для якнайскорішого придбання житла на вторинному ринку.

До цієї допомоги планують долучитися і великі благодійні фонди", - повідомили у міськради.

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