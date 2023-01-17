Питання постачання танків Україні буде пріоритетним для нового міністра оборони Німеччини, - Хабек

Рішення щодо постачання танків Україні буде пріоритетним для нового міністра оборони Німеччини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив віцеканцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

"Коли буде оголошено міністра оборони, це перше питання, яке має бути вирішено конкретно", - сказав він.

Reuters зазначає, що Німеччина обережно ставиться до схвалення поставок Україні танків, заявляючи, що вона стурбована тим, що такий крок може бути розцінений як ескалація. Багато членів НАТО кажуть, що це занепокоєння є недоречним, оскільки Росія не демонструє жодних ознак відмови від своїх намірів захопити Україну.

Нагадаємо, 16 січня глава Міноборони ФРН Ламбрехт оголосила про відставку. Водночас ЗМІ повідомили, що новим міністром оборони Німеччини стане Пісторіус.

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