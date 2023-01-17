Перемоги України не доведеться довго чекати, якщо ми збільшимо її підтримку, передусім у військовому плані, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа переконаний, що Україна переможе у розв’язаній Росією війні, але для цього потрібно збільшити військову підтримку українських захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми зможемо збільшити підтримку Україну, передусім у військовому плані, то, на моє переконання, перемога буде, і її не треба буде довго чекати", – сказав він.

За словами Науседи, перемога України буде також "перемогою усіх нас".

Президент Литви зазначив, що президент РФ Путін, хоча і розуміє усі свої прорахунки щодо війни проти України, буде продовжувати "ставити на вівтар війни" усі зусилля та ресурси РФ, ігноруючи соціальні та економічні потреби власного народу. На цьому тлі він наголосив на важливості того, щоб Євросоюз та країни-однодумці продовжували зберігати єдину позицію щодо російської війни та продовження підтримки України.

Окремо Науседа нагадав про необхідність постачання Україні важкого озброєння, передусім танків. Він висловив сподівання, що партнери, і зокрема канцлер ФРН Олаф Шольц, ухвалять рішення щодо цього.

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