У Росії та Білорусі більше не показуватимуть Олімпійські ігри

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) передав усі права на трансляцію ігор у європейському регіоні у 2026-2032 роках Європейській мовній спілці (EBU) та Warner Bros. Discovery (WBD). Росія та Білорусь при цьому не увійшли до списку країн, де показуватимуть Олімпіади.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МОК, інформує Цензор.НЕТ.

EBU та WBD отримали права на показ зимових ігор у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо (2026), літніх ігор у Лос-Анджелесі (2028), Олімпіади 2030 року, столиця якої поки не обрана, та Олімпіади в австралійському Брісбені. Права включають також трансляції всіх юнацьких Олімпійських ігор у зазначений період.

EBU транслюватиме Олімпійські ігри у 2026-2032 роках у 49 країнах, серед яких Україна, Молдова, Латвія, Литва, Естонія, Грузія, Вірменія та Азербайджан.

Читайте: Росія намагається повернутися у змагальний спорт, треба продовжувати ізоляцію спортсменів з РФ, - МЗС Естонії

Росіяни ж не побачать офіційних трансляцій Олімпійських ігор у зазначений період, оскільки ВДТРК, Перший канал та радіодім "Останкіно" в лютому минулого року вийшли з Європейської мовної спілки після того, як Росію відсторонили від участі у "Євробаченні".

Нагадаємо, в грудні минулого року Олімпійський та Паралімпійський комітет США підтримав ідею допустити російських та білоруських спортсменів до участі у літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, якщо вони виступатимуть під нейтральним прапором. Запропоновані обмеження стосуватимуться будь-якої атрибутики, що означає належність спортсменів до Росії чи Білорусі, включаючи прапори, гімни та кольори в екіпіруванні.

Читайте: Кулеба запросив президента МОК відвідати зруйновану льодову арену в Дружківці й особисто переконатися у "спортивній нейтральності" РФ

У середині листопада 2022 року Міжнародний паралімпійський комітет припинив членство Паралімпійського комітету Росії. Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні генасамблеї організації у зв'язку з нездатністю Росії виконувати зобов'язання відповідно до статуту комітету. Пізніше було ухвалено рішення про зупинення членства Білорусі в організації.

На початку березня 2022 року Міжнародний паралімпійський комітет не допустив російських та білоруських спортсменів до Ігор у Пекіні. Пресслужба МПК повідомила, що багато національних комітетів, команд і спортсменів відмовлялися змагатися з росіянами та білорусами.

Також читайте: З лютого 184 українські спортсмени загинули від дій Росії, - Зеленський

Міжнародні федерації раніше заборонили російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях з біатлону, волейболу, плавання, фігурного катання та ковзанярського спорту. Всі ці рішення пов'язані з повномасштабним вторгненням російських військ в Україну.