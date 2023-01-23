Окупанти скоїли стільки злочинів, що з ними не впорається жодна правоохоронна система світу, - правозахисник
Про це заявив Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров під час почесної лекції Київського безпекового форуму з нагоди Дня Соборності України, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Скоєно стільки злочинів, що з ними не впорається жодна правоохоронна система світу. Втім, зараз потрібно зробити все, щоб зафіксувати всі ці злочини, зібрати докази і поступово включати у процес розслідування", - сказав він.
Захаров наголосив, що всі потерпілі мають подати заяви до правоохоронних органів і отримати офіційний статус потерпілих у відповідних кримінальних провадженнях. "В майбутньому цілком можливо виникне така ситуація, що репарації будуть розподілятися поміж жертвами, і це якраз буде свідченням того, що людина є постраждалою", - зазначив він.
Правозахисник також висловив думку, що всі злочини окупантів в Україні мають буди в одній базі даних.
Захаров розповів, що у відповідній базі, яку ведуть більше 30 правозахисних організацій в рамках ініціативи "Трибунал для Путіна", вже міститься інформація про понад 30,5 тисяч злочинів, скоєних росіянами. "Питання досягнення справедливості, притягнення до відповідальності винних і покарання для них – залежить насамперед від нас самих. Чим активнішими ми будемо – тим швидше це станеться", - сказав він.
"Справедливість, як і воєнні злочини, злочини проти людяності і інші міжнародні злочини, не мають терміну давності", - резюмував правозахисник.