Росіяни обстріляли будинок багатодітної родини на Сумщині, загинула жінка

Було 10 "прильотів" із ствольної артилерії. Поранення зазнали особи, їх доправили до лікарні. Мати родини загинула.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Одна жінка загинула, ще двоє людей поранені - росіяни обстріляли будинок багатодітної родини в Есманьській громаді. Було 10 прильотів зі ствольної артилерії, один із снарядів влучив у оселю місцевих жителів", - написав він.

За словами голови Сумської ОВА, на цей час відомо, що на місці вибуху загинула молода жінка. Ще двох поранених евакуюють до найближчої лікарні.

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