САП оскаржить відмову Антикорупційного суду арештувати Коболєва у справі про премію

САП оскаржить рішення суду про відмову в застосуванні запобіжного заходу ексголові правління "Нафтогазу" Андрію Коболєву.

Про це повідомила пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.

"Прокурор САП не погоджується з рішенням суду про відмову в застосуванні запобіжного заходу колишньому Голові правління НАК "Нафтогаз України", який підозрюється у заволодінні шляхом зловживання своїм службовим становищем понад 229 млн грн.

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Прокурор вважає рішення суду необґрунтованим та незаконним. Не застосування запобіжного заходу може негативно вплинути на подальше розслідування. Крім того, існують ризики того, що підозрюваний може покинути країну або перешкоджати слідству.

Зважаючи на викладене, прокурор після ознайомлення з повним текстом рішенням суду, оскаржить це рішення в суді апеляційної інстанції", - повідомляє пресслужба САП.

Нагадаємо, 19 січня САП та НАБУ повідомили колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву про підозру у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. За версією слідства, в травні 2018 року він виплатив співробітникам компанії майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн) премій. Ця сума, за даними слідчих, суттєво перевищувала дозволений розміри таких виплат (37,48 млн грн).

Коболєв заявив, що, дізнавшись про звинувачення, повернувся до України з-за кордону та збирається доводити свою правоту.