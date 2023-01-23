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САП оскаржить відмову Антикорупційного суду арештувати Коболєва у справі про премію

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САП оскаржить відмову Антикорупційного суду арештувати Коболєва у справі про премію
САП оскаржить рішення суду про відмову в застосуванні запобіжного заходу ексголові правління "Нафтогазу" Андрію Коболєву.

Про це повідомила пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.

"Прокурор САП не погоджується з рішенням суду про відмову в застосуванні запобіжного заходу колишньому Голові правління НАК "Нафтогаз України", який підозрюється у заволодінні шляхом зловживання своїм службовим становищем понад 229 млн грн.

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Прокурор вважає рішення суду необґрунтованим та незаконним. Не застосування запобіжного заходу може негативно вплинути на подальше розслідування. Крім того, існують ризики того, що підозрюваний може покинути країну або перешкоджати слідству.

Зважаючи на викладене, прокурор після ознайомлення з повним текстом рішенням суду, оскаржить це рішення в суді апеляційної інстанції", - повідомляє пресслужба САП.

Нагадаємо, 19 січня САП та НАБУ повідомили колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву про підозру у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. За версією слідства, в травні 2018 року він виплатив співробітникам компанії майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн) премій. Ця сума, за даними слідчих, суттєво перевищувала дозволений розміри таких виплат (37,48 млн грн).

Коболєв заявив, що, дізнавшись про звинувачення, повернувся до України з-за кордону та збирається доводити свою правоту.

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Гео Лерос
    Направив заяву в НАБУ за фактом того, що Єрмак зі Столаром незаконно заволоділи долею Медведчука у великому будівельному холдингу.
    Не на користь держави, а в свої кишені!
  • Ksenia VB
    Pandamonium ☕
    @RudijLis
    ·
    5 год
    Плити одні й ті самі, якшо шо
  • Vsevolod Marchenko 4e9e6709
    "Судді" - це самий страшний злоякісний "скарб", залишений Україні олігархічними пересидентами за всі роки ІІ Республіки. Ні один з них не займався справжньою реформою судочинства, щоб вона виконувала функції юстиції-справедливості. Всі вони пристосовували систему судочинства для власних потреб, тобто для обслуговування потреб олігархії. Як декількох могутніх сімей, так і дрібніших її членів. Правоохоронна система "реформувалась" так само.
    А між тим суддів всіх рангів всього 8 тис. осіб і ніхто з них не є незамінимою особою. Я ніяк не можу повірити в те, що на всю країну неможливо знайти 8 тис. порядних громадян-патріотів нехай навіть з недолугою українсько-совковою юридичною освітою.
    От так: радикальна зміна законодавства про судоустрій і заміна ВСІХ суддів. Ясно, що спротив такій революції буде шалений. Ті "судді", про яких згадав Ігор, з їхніми хазяями за спиною складають переважну більшість діючої системи і опір має бути шаленим.
    Цікаве в цьому питанні те, що проектів реформування було достатньо, але вони НІКОЛИ не набували широкого обговорення. А для чого, коли діюча система цілком задовольняє як владу, так і так звану більшість опозиції тимчасово усуненої від поділу національного пирога.
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