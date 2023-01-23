Польща запитуватиме у ФРН Leopard для України, коли сформується відповідна коаліція держав, - Рау
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про таке Рау сказав у Брюсселі після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.
"Річ у тім, щоб Польща не була самотньою, щоб була більша група країн-однодумців. Важливо, що це значуща бронетанкова частина на полі бою", - додав очільник польської дипломатії.
Рау підкреслив, що Польща налаштована відправити Україні Leopard 2 "незалежно від рішень інших країн".
За його словами, питання танків порушувалось на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, та не обговорювалось детально, бо не входить до повноважень Євросоюзу.
Нагадаємо, загалом 12 європейських країн мають у своєму розпорядженні танки німецького виробництва Leopard, проте їм потрібен дозвіл Берліна для подальшої передачі цієї техніки Україні.
18 січня Європейський парламент закликав канцлера ФРН Олафа Шольца зробити можливим постачання Україні німецьких бойових танків Leopard.