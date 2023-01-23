Шойгу призначив нових командувачів у Західний та Південний військові округи Росії

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу, ймовірно, вирішив зробити перестановки в командуванні у військових округах, розташованих біля України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

Джерела повідомили, що генерал-полковник Сергій Кузовлєв очолив Південний військовий округ.

А Західний військовий округ, яким раніше командував Кузовлєв, очолив генерал-лейтенант Євгеній Нікіфоров.

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Нагадаємо, 11 січня Міноборони РФ призначило нового командувача окупаційних військ в Україні. Ним став начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов. А колишній командувач Об'єднаного угрупування військ Сергій Суровікін був призначений його заступником.