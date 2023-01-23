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Німеччина почала розгортання ЗРК Patriot у Польщі біля кордону з Україною

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Німеччина почала розгортання ЗРК Patriot у Польщі біля кордону з Україною
Німеччина відправила в Польщу перші два з трьох зенітно-ракетних комплексів Patriot, які будуть розгорнуті поблизу українського кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

ЗРК Patriot будуть відправлені до польського містечка Замосць поблизу кордону з Україною, де будуть розгорнуті для запобігання ударам маневрених ракет.

"Однією з причин, чому Німеччина тепер буде підтримувати східний фланг НАТО в Польщі за допомогою Patriot, безумовно, є те, що ми побачили, як швидко конфлікт між Росією і Україною може перекинутися на країни-члени НАТО", – сказав журналістам у понеділок полковник Бундесверу Йорг Сіверс, який командуватиме німецьким підрозділом у Польщі.

Він підкреслив оборонний характер ЗРК Patriot і додав, що в Польщі також дислокуються війська Британії та США.

"Patriot – це суто оборонна система, і ми сподіваємося, що зможемо забезпечити там достатній захист, щоб запобігти нападам або інцидентам, подібним до листопадового, в майбутньому", – додав полковник.

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Нагадаємо, рішення про надання Польщі трьох систем Patriot разом із військовими, які керують системою, було ухвалене Німеччиною після подій у селі Пшеводув у листопаді 2022 року. Унаслідок ракетного обстрілу України з боку Росії на територію Польщі впали елементи ракети, що призвело до загибелі двох людей.

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Топ коментарі

  • Senator 0eaca536
    На одной из автобаз НАТО в Европе более 100 летчиков Украины обучаются управлять самолётами F-15,F-16 и еще але чем... мабуть F-35😛😛😛
  • Onufri Zagloba
    Якщо комусь ще незрозуміло, чому німці так стараються щоб Україна не перемогла кацапів, запропоную порахувати кількість населення в Україні і Польщі разом. Також із власного досвіду можу запевнити, що Польща (раніше лише західна, а тепер і вся) виглядає і дійсно є значно кращою, ніж Німеччина, не кажучи вже про те, що в Німеччині вже мабуть третина населення - не німці, більша частина пришельців - азіати і кацапи, які ненавидять німців, хоча живуть за їх (німців) рахунок. В Польщі я бачив лише поодиноких "біженців" з Азії і північної Африки; також кацапів там на загал ненавидять, а до себе (як до українця) я ніколи не відчував неприязні, і майже завжди - розуміння і бажання допомогти.

    А тепер порахуйте - якщо Польща і Україна (а було б добре, якщо і Литва) діяли в Європі спільно, так як Литовсько-Польсько-Український корпус з командним пунктом в Любліні зараз - то де була б гегемонія тої Німеччини, яка вже вважала себе власницею всього Євросоюзу?
  • Wlad West
    А-10?
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