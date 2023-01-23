Польща має намір передати Україні танки Leopard 2 незалежно від рішень інших країн, - Рау
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Польща планує передати Україні танки Leopard 2, незалежно від того, яке рішення щодо цього питання ухвалять інші країни.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Ми збираємося відправити танки Leopard 2 в Україну. Ми підтримуватимемо зв'язок з урядом Німеччини з цього питання. Але незалежно від рішення інших країн, ми сповнені рішучості поставити ці танки, як і обіцяли", - наголосив глава польського МЗС.
Зазначимо, що Німеччина поки не ухвалювала рішення, яке дозволило б іншим країнам передавати танки Leopard 2 Україні.