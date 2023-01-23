Зеленський - американським бізнесменам: Чекаємо на Patriot, придивляємося до Abrams

Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників зустрічі Національної асоціації торгово-промислових палат штатів і закликав інвестувати в Україну. За словами президента, українці чекають Patriot та придивляються до Abrams.

Текст звернення Зеленського опубліковано на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра – рівно 11 місяців від початку жорстокої та хижацької повномасштабної війни Росії проти України. І це час, коли Україна, Америка й усі наші союзники та партнери максимально об’єднані.

Чого ми досягли разом за цей час?

Ми боремося щодня, щоб захистити наших людей, наші кордони й наші цінності. І нам вдалося зупинити розгортання російської агресії.

Сьогодні ми можемо впевнено говорити, що здатні подолати це зло на українській землі. Навіть попри те, що Росія знайшла собі терористичного спільника в особі іранського режиму, який постачає зброю для Кремля.

Завдяки хоробрості наших солдатів, які стримують окупантів, і завдяки лідерству Сполучених Штатів Америки, які консолідували світ для захисту свободи, ми бачимо, як перемогти в цій битві.

Але, щоб перемогти, ми повинні зберігати всю нашу завзятість і нашу силу.

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Це так само, як відкрити власну справу і щодня з ранку до ночі працювати. Щодня, щоб одного дня помітити, як твоя мрія наближається до реалізації, коли ти маєш нарешті свій бізнес, який упевнено працює.

Кожен, хто має такий досвід – досвід відкриття власної справи та здійснення своєї мрії, – ніколи не забуде, яких зусиль це вартує. Як і захист свободи. Як і захист базових цінностей будь-якого нормального суспільства.

На початку цього звернення я назвав російську війну проти України хижацькою. І це невипадкове слово. Можливо, це саме те, що ріднить Кремль із деякими антидемократичними режимами у різних частинах світу, як-от з іранським режимом. Те, що заводить їх у спільництво.

На всій території України, яку тимчасово окупували російські війська, панує грабунок. Усе, що вони не знищують, вони крадуть і вивозять у Росію. Все…

Росіяни крадуть зерно й сільськогосподарську техніку в українських фермерів. Окупанти розбирають фабрики й вивозять обладнання в Росію. Грабують склади, магазини й помешкання людей. І крадуть людей – вони розглядають людей саме як ресурс. Близько 2 мільйонів українців силою вивезені в Росію – депортовані.

Той факт, що Росія спробувала вкрасти частину нашої землі, оголосивши про незаконну анексію, – це фіналізація їхньої хижацької політики.

Ось чому ми так потребуємо підтримки зараз.

Ми захищаємо тут, в Україні, не лише незалежність і не лише міжнародний порядок. Ми захищаємо тут, в Україні, і все те, що зробило зокрема й вас такими, якими ви є.

Ми захищаємо свободу та власність, право кожного на свою мрію та обов’язок кожного жити за законом, право кожної родини на безпеку та щастя кожної родини бути частиною своєї громади.

Все це не може бути подаровано. Все це можна тільки вибороти.

Глобальна свобода давно має дефіцит глобальних перемог. Україна разом з Америкою, разом із нашими партнерами цей дефіцит задовольняє. Тільки йти цим шляхом треба разом – до перемоги.

А коли ми зможемо завершити цю війну, вигнавши окупантів, так само разом зможемо почати складну роботу з відбудови України – наших міст, нашої економіки, нашої інфраструктури.

Уже зрозуміло, що це буде найбільший економічний проект нашого часу у Європі. Уже зрозуміло, що американський бізнес може стати тим локомотивом, який знову витягне вперед глобальне економічне зростання.

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Ми вже змогли привернути увагу й маємо співпрацю із такими гігантами міжнародного фінансового та інвестиційного світу, як BlackRock, J.P. Morgan і Goldman Sachs. Частиною нашого українського шляху вже стали такі бренди, як Starlink чи Westinghouse. Ваші блискучі оборонні системи, як-от HIMARS чи Bradley, уже поєднують нашу історію свободи з вашими підприємствами. Чекаємо на Patriot. Придивляємося до Abrams. Тисячі таких прикладів можливі! І кожен може стати великим бізнесом, працюючи з Україною.

В усіх галузях – від зброї й оборони до будівництва, від зв’язку до аграрного сектора, від транспорту до IT, від банків до медицини.

Я вірю, що свобода завжди має перемагати. І я запрошую вже зараз працювати з нами", - заявив Зеленський.