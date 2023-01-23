Танкові навчання НАТО стартували в Румунії

НАТО почало танкові навчання Eagle meda 23 у допоміжному центрі бойової підготовки сухопутних військ у населеному пункті Смирдан у повіті Галац на сході Румунії. У них візьмуть участь майже 600 французьких військовослужбовців та 200 одиниць техніки.