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Танкові навчання НАТО стартували в Румунії

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Танкові навчання НАТО стартували в Румунії
НАТО почало танкові навчання Eagle meda 23 у допоміжному центрі бойової підготовки сухопутних військ у населеному пункті Смирдан у повіті Галац на сході Румунії. У них візьмуть участь майже 600 французьких військовослужбовців та 200 одиниць техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба румунського міністерства національної оборони у понеділок, 23 січня.

Військові навчання триватимуть протягом 23–27 січня.

"Головна мета навчань – формування в особового складу бойової групи здатності оперативно переміщуватися та виконувати бойові завдання за легендаю у межах операції НАТО "Колективна оборона", яка проводиться на південно-східному фланзі Альянсу", – йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова проведе планові військові навчання

Під час навчань екіпажі танків Leclerc – головної ударної сили з'єднання – проведуть бойові стрільби.

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