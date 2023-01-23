Встановлено понад 12 тисяч російських окупантів, які загинули в Україні, - ЗМІ

Журналісти російської служби ВВС спільно з виданням "Медіазона" з відкритих джерел змогли встановити імена 12 200 російських військових, які загинули у війні Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Журналісти наголошують, що при підрахунку вони використовують лише підтверджені дані з відкритих джерел – повідомлення російських ЗМІ та регіональної влади, а також місцевих жителів, тому реальна кількість загиблих може бути значно вищою.

Найбільше загиблих – із Краснодарського краю, Свердловської та Челябінської областей, Дагестану й Бурятії. Із родів військ найвищих втрат зазнають мотострілецькі частини, повітряно-десантні війська і добровольчі батальйони.

ВВС до кінця січня стало відомо про понад 450 загиблих в Україні російських в’язнів, завербованих "ПВК Вагнера". Журналісти зауважують, що втрати серед них зростають дуже швидко, і тепер до статистики вони входять окремим рядком.

На думку авторів моніторингу, складені ними списки можуть містити щонайменше на 40–60% менше імен загиблих, аніж реально поховано у Росії. Журналісти дійшли такого висновку, вивчаючи ситуацію на цвинтарях у понад 60 населених пунктах країни. Таким чином, на їхню думку, під час повномасштабного вторгнення в Україну Росія могла втратити, "за найбільш консервативною оцінкою", понад 24 тисячі осіб загиблими.

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